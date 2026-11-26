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Про це Бутенко сказав журналістам, інформує "Інтерфакс-Україна".

Яку модель НМТ у 2027 році застосують?

Очільник МОН повідомив, що вже напрацювали чотири моделі НМТ, які можуть бути наступного року.

Але мультитест у нас у прерогативі парламенту. Тому будемо чекати рішення народних депутатів. Залежно від базового рішення депутатів ми застосуємо той чи той алгоритм, який у нас напрацьований– уточнив міністр.

Деталей наразі він не розповів.

Що відомо про НМТ у 2027 році?