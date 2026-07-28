Яким буде НМТ у 2027 році: нардепи зареєстрували законопроєкт

Нардепи пропонують зберегти у 2027 році чинну модель національного мультитесту для вступу до вишів. Тобто залишити три обов'язкові предмети та один на вибір.

У Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт. Авторами є голова Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак, його заступник Сергій Колебошин, голова підкомітету з питань професійної та фахової передвищої освіти Ольга Коваль та група нардепів.

Що передбачає законопроєкт

У документі пропонують продовжити на 2027 рік основні правила проведення вступної кампанії, які діяли цьогоріч. Тобто іспити для вступу на бакалаврат мають передбачати тестування з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір вступника.

Четвертим предметом можна буде обрати іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу.

Водночас у законопроєкті не прописали, чи складатимуть вступники всі чотири предмети НМТ протягом одного дня. Формат, тривалість і порядок проведення тестування має пізніше встановити МОН України.

Цікаво Новий очільник Міністерства освіти і науки України Андрій Бутенко заявив, що процедура проведення національного мультитесту має враховувати умови та виклики повномасштабної війни. При цьому процес проведення НМТ має стати більш гнучким і зручним для вступників.

Також пропонують, що під час вступної кампанії 2027 року можна буде використовувати результати НМТ 2024 – 2027 років.

Прийом до вишів та коледжів пропонують традиційно проводити за спеціальними порядками, затвердженими МОН.

Учнів, які у 2026/27 навчальному році завершуватимуть відповідний рівень загальної середньої освіти, пропонують звільнити від ДПА.

Нагадаємо, що раніше частина нардепів з Освітнього комітету запропонувала скоротити кількість предметів НМТ до трьох.

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Що відомо про зміни в НМТ?