Це питання посадовець обговорив із директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Що заявив міністр про НМТ

Міністр зауважив, що війна сильно вплинула на умови, в яких школярі готуються до тестування та складають його. Вони змушені здобувати освіту в умовах обстрілів, повітряних тривог, переїздів тощо. Тож процедура проведення НМТ має враховувати ці реалії.

Бутенко при цьому додав, що МОН та УЦОЯО домовилися про пошук рішення задля оптимізації процедури НМТ. Зокрема, прагнуть зробити її більш гнучкою та зручною для учасників – від організації тестових сесій до безпосередніх умов проходження тестування.

Це особливо важливо, за словами міністра, для дітей із прифронтових громад, де ворог інтенсивно обстрілює цивільну інфраструктуру.

Визначили для себе головне завдання – зменшити навантаження на дітей, які п'ятий рік живуть і навчаються в умовах повномасштабної війни, та водночас зберегти якість освіти й справедливість вступу,

– повідомив він.

Однак деталей змін щодо формату, тривалості або переліку предметів поки не назвав.

Цікаво! 24 Канал спілкувався з очільницею Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко про важливі аспекти та проблеми цьогорічного мультитесту.

Що відомо про НМТ у 2026 році?