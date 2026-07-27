Этот вопрос чиновник обсудил с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Что заявил министр о НМТ
Министр отметил, что война сильно повлияла на условия, в которых школьники готовятся к тестированию и составляют его. Они вынуждены получать образование в условиях обстрелов, воздушных тревог, переездов и т.д. Следовательно, процедура проведения НМТ должна учитывать эти реалии.
Бутенко при этом добавил, что МОН и УЦОКО договорились о поиске решения для оптимизации процедуры НМТ. В частности, стремятся сделать его более гибким и удобным для участников – от организации тестовых сессий до непосредственных условий прохождения тестирования.
Это особенно важно, по словам министра, для детей из прифронтовых общин, где враг интенсивно обстреливает гражданскую инфраструктуру.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Определили для себя главную задачу – уменьшить нагрузку на детей, которые пятый год живут и учатся в условиях полномасштабной войны, и одновременно сохранить качество образования и справедливость поступления,
– сообщил он.
Однако деталей изменений по формату, продолжительности или перечню предметов пока не назвал.
Любопытно! 24 Канал общался с главой Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко о важных аспектах и проблемах нынешнего мультитеста.
Что известно о НМТ в 2026 году?
- НМТ проходил в рамках основной и дополнительной сессии.
- Оценка началась 20 мая. Основная сессия продлилась до 25 июня. Дополнительная будет с 17 по 24 июля.
- Все участники национального мультитеста получили свои официальные результаты тестирования. Их разместили по шкале 100 – 200 баллов. Эту информацию следует искать в персональных кабинетах участников экзамена.
- Участие в основной сессии НМТ 2026 приняли более 324 тысяч человек.