Этот вопрос чиновник обсудил с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Что заявил министр о НМТ

Министр отметил, что война сильно повлияла на условия, в которых школьники готовятся к тестированию и составляют его. Они вынуждены получать образование в условиях обстрелов, воздушных тревог, переездов и т.д. Следовательно, процедура проведения НМТ должна учитывать эти реалии.

Бутенко при этом добавил, что МОН и УЦОКО договорились о поиске решения для оптимизации процедуры НМТ. В частности, стремятся сделать его более гибким и удобным для участников – от организации тестовых сессий до непосредственных условий прохождения тестирования.

Это особенно важно, по словам министра, для детей из прифронтовых общин, где враг интенсивно обстреливает гражданскую инфраструктуру.

Определили для себя главную задачу – уменьшить нагрузку на детей, которые пятый год живут и учатся в условиях полномасштабной войны, и одновременно сохранить качество образования и справедливость поступления,

– сообщил он.

Однако деталей изменений по формату, продолжительности или перечню предметов пока не назвал.

Любопытно! 24 Канал общался с главой Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко о важных аспектах и проблемах нынешнего мультитеста.

Что известно о НМТ в 2026 году?