У Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт. Авторами є голова Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак, його заступник Сергій Колебошин, голова підкомітету з питань професійної та фахової передвищої освіти Ольга Коваль та група нардепів.
Що передбачає законопроєкт
У документі пропонують продовжити на 2027 рік основні правила проведення вступної кампанії, які діяли цьогоріч. Тобто іспити для вступу на бакалаврат мають передбачати тестування з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір вступника.
Четвертим предметом можна буде обрати іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу.
Водночас у законопроєкті не прописали, чи складатимуть вступники всі чотири предмети НМТ протягом одного дня. Формат, тривалість і порядок проведення тестування має пізніше встановити МОН України.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Цікаво Новий очільник Міністерства освіти і науки України Андрій Бутенко заявив, що процедура проведення національного мультитесту має враховувати умови та виклики повномасштабної війни. При цьому процес проведення НМТ має стати більш гнучким і зручним для вступників.
Також пропонують, що під час вступної кампанії 2027 року можна буде використовувати результати НМТ 2024 – 2027 років.
Прийом до вишів та коледжів пропонують традиційно проводити за спеціальними порядками, затвердженими МОН.
Учнів, які у 2026/27 навчальному році завершуватимуть відповідний рівень загальної середньої освіти, пропонують звільнити від ДПА.
Нагадаємо, що раніше частина нардепів з Освітнього комітету запропонувала скоротити кількість предметів НМТ до трьох.
"Оптіма" запрошує на безоплатний вебінар! Плануєте змінити школу або розглядаєте дистанційне навчання? 18 серпня о 19:00 представники "Оптіми" розкажуть, як навчаються учні, як організований освітній процес, із чого почати вступ. Реєстрація – за посиланням.
Що відомо про зміни в НМТ?
- Раніше нардепи запропонували змінити формулу НМТ вже наступного року. Зокрема, зменшити кількість предметів до трьох.
- Українці влаштували дискусію щодо того, чи треба забирати математику зі списку обов'язкових предметів.
- Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявляла, що математика має залишатися серед обов'язкових предметів НМТ, оскільки саме результати цього іспиту, поряд з результатами з української мови, є найкращими предикторами успішності майбутніх студентів.