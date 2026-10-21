Математика може стати вибірковою: у Раді готують законопроєкт про НМТ-2027
Нардепи Освітнього комітету Верховної Ради України готують до розгляду законопроєкт про модель національного мультипредметного тесту у 2027 році. Вони обговорюють дві моделі тестування.
Про це повідомив очільник Комітету ВРУ Сергій Бабак у телеграмі.
Які моделі НМТ-2027 обговорюють
Наразі нардепи обговорюють два варіанти проведення НМТ у 2027 році.
Перший передбачає збереження чинної моделі: три обов’язкові предмети + один предмет на вибір.
Другий варіант передбачає українську мову та історію України як обов’язкові предмети + один предмет на вибір. У такому разі математика не буде обов’язковою дисципліною.
Цікаво: Очільниця УЦОЯО зробила заяву про остаточну модель НМТ-2027.
Бабак зазначив, що наразі незначна перевага – за чинною моделлю НМТ.
Ще раз акцентую, що обидва законопроєкти визначають тільки кількість дисциплін, а інші параметри НМТ (кількість днів, тривалість, кількість і умови перескладання і все решта) визначатиме Міністерство освіти і науки України,
– уточнив нардеп.
Остаточне рішення Комітет має ухвалити 21 жовтня
- Раніше ми інформували, що у Міністерстві освіти і науки України розглядають різні варіанти оптимізації проведення національного мультипредметного тесту наступного року.