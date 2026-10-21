Про це повідомив очільник Комітету ВРУ Сергій Бабак у телеграмі.

Які моделі НМТ-2027 обговорюють

Наразі нардепи обговорюють два варіанти проведення НМТ у 2027 році.

Перший передбачає збереження чинної моделі: три обов’язкові предмети + один предмет на вибір.

Другий варіант передбачає українську мову та історію України як обов’язкові предмети + один предмет на вибір. У такому разі математика не буде обов’язковою дисципліною.

Цікаво Очільниця УЦОЯО зробила заяву про остаточну модель НМТ-2027.

Бабак зазначив, що наразі незначна перевага – за чинною моделлю НМТ.

Ще раз акцентую, що обидва законопроєкти визначають тільки кількість дисциплін, а інші параметри НМТ (кількість днів, тривалість, кількість і умови перескладання і все решта) визначатиме Міністерство освіти і науки України,

– уточнив нардеп.

Остаточне рішення Комітет має ухвалити 21 жовтня