Об этом сообщил глава Комитета ВРУ Сергей Бабак в Telegram.

Какие модели НМТ-2027 обсуждаются

В настоящее время народные депутаты обсуждают два варианта проведения НМТ в 2027 году.

Первый предусматривает сохранение действующей модели: три обязательных предмета + один предмет на выбор.

Второй вариант предусматривает украинский язык и историю Украины в качестве обязательных предметов + один предмет на выбор. В таком случае математика не будет обязательной дисциплиной.

Интересно Руководительница УЦОЯО сделала заявление об окончательной модели НМТ-2027.

Бабак отметил, что на данный момент незначительное преимущество – за действующей моделью НМТ.

Еще раз подчеркну, что оба законопроекта определяют только количество дисциплин, а остальные параметры НМТ (количество дней, продолжительность, количество и условия пересдачи и все остальное) будет определять Министерство образования и науки Украины,

– уточнил народный депутат.

Окончательное решение Комитет должен принять 21 октября