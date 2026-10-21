Об этом сообщил глава Комитета ВРУ Сергей Бабак в Telegram.
Какие модели НМТ-2027 обсуждаются
В настоящее время народные депутаты обсуждают два варианта проведения НМТ в 2027 году.
Первый предусматривает сохранение действующей модели: три обязательных предмета + один предмет на выбор.
Второй вариант предусматривает украинский язык и историю Украины в качестве обязательных предметов + один предмет на выбор. В таком случае математика не будет обязательной дисциплиной.
Интересно Руководительница УЦОЯО сделала заявление об окончательной модели НМТ-2027.
Бабак отметил, что на данный момент незначительное преимущество – за действующей моделью НМТ.
Еще раз подчеркну, что оба законопроекта определяют только количество дисциплин, а остальные параметры НМТ (количество дней, продолжительность, количество и условия пересдачи и все остальное) будет определять Министерство образования и науки Украины,
– уточнил народный депутат.
Окончательное решение Комитет должен принять 21 октября
- Ранее мы сообщали, что в Министерстве образования и науки Украины рассматривают различные варианты оптимизации проведения национального мультипредметного теста в следующем году.