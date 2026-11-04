У Раді пропонують змінити кількість предметів на НМТ-2027

Недавно Освітній комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт №15440, який визначить правила вступної кампанії 2027 року. Нардепи при цьому пропонували залишити у 2027 році чинну модель НМТ.

Однак нардепка Юлія Гришина на засіданні профільного Комітету представила інший законопроєкт щодо вступної кампанії 2027 року. Деталі вона написала у телеграмі.

Як пропонують змінити формулу НМТ-2027

Нардепка каже, що більшість колег в Освітньому комітеті підтримують чинну формулу з чотирьох предметів. Зокрема математику як обовʼязковий предмет НМТ.

Ми запропонували компромісний варіант – залишити математику обовʼязковим предметом, при цьому спростивши структуру НМТ: три предмети замість чотирьох, фактично повернувшись до структури НМТ 2022 року,

– уточнила Гришина.

Очевидно, за її словами, що чотири предмети краще, ніж три, але не на п’ятий рік повномасштабного вторгнення. Діти живуть під обстрілами, без світла та в постійному стресі, навчаються в укриттях, де не вистачає повітря. Якість знань катастрофічно падає, маємо величезні освітні втрати, додала нардепка.

Складати чотири предмети за один день після безсонної ночі через обстріли — надмірне навантаження для дитини. Переконана: ми можемо зменшити його, зберігши прозорий конкурсний відбір,

– наголосила вона.

І додала, що мета НМТ — забезпечити прозорий і справедливий вступ. Але правила його проведення мають враховувати реальність, у якій живуть і навчаються діти. На її думку, зменшення кількості предметів у структурі НМТ — це крок до правил вступу, які відповідають викликам війни.

Гришина також повідомила, що Комітет направив цей законопроєкт на доопрацювання. Водночас структуру НМТ із чотирма предметами підтримав із перевагою лише в один голос.