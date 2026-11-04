У Раді пропонують змінити кількість предметів на НМТ-2027

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Однак нардепка Юлія Гришина на засіданні профільного Комітету представила інший законопроєкт щодо вступної кампанії 2027 року. Деталі вона написала у телеграмі.

Як пропонують змінити формулу НМТ-2027

Нардепка каже, що більшість колег в Освітньому комітеті підтримують чинну формулу з чотирьох предметів. Зокрема математику як обовʼязковий предмет НМТ.

Ми запропонували компромісний варіант – залишити математику обовʼязковим предметом, при цьому спростивши структуру НМТ: три предмети замість чотирьох, фактично повернувшись до структури НМТ 2022 року– уточнила Гришина.

Очевидно, за її словами, що чотири предмети краще, ніж три, але не на п’ятий рік повномасштабного вторгнення. Діти живуть під обстрілами, без світла та в постійному стресі, навчаються в укриттях, де не вистачає повітря. Якість знань катастрофічно падає, маємо величезні освітні втрати, додала нардепка.

Складати чотири предмети за один день після безсонної ночі через обстріли — надмірне навантаження для дитини. Переконана: ми можемо зменшити його, зберігши прозорий конкурсний відбір– наголосила вона.

І додала, що мета НМТ — забезпечити прозорий і справедливий вступ. Але правила його проведення мають враховувати реальність, у якій живуть і навчаються діти. На її думку, зменшення кількості предметів у структурі НМТ — це крок до правил вступу, які відповідають викликам війни.

Гришина також повідомила, що Комітет направив цей законопроєкт на доопрацювання. Водночас структуру НМТ із чотирма предметами підтримав із перевагою лише в один голос.