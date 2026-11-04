В Раде предлагают изменить количество предметов на НМТ-2027

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Однако народный депутат Юлия Гришина на заседании профильного комитета представила другой законопроект, касающийся вступительной кампании 2027 года. Подробности она изложила в Telegram.

Как предлагают изменить формулу НМТ-2027

Депутат отмечает, что большинство коллег в Комитете по образованию поддерживают действующую формулу из четырех предметов. В частности, математику в качестве обязательного предмета НМТ.

Мы предложили компромиссный вариант – оставить математику обязательным предметом, при этом упростив структуру НМТ: три предмета вместо четырех, фактически вернувшись к структуре НМТ 2022 года– уточнила Гришина.

Очевидно, по ее словам, что четыре предмета лучше, чем три, но не на пятый год полномасштабного вторжения. Дети живут под обстрелами, без света и в постоянном стрессе, учатся в укрытиях, где не хватает воздуха. Качество знаний катастрофически падает, мы несем огромные образовательные потери, добавила народный депутат.

Сдавать четыре предмета за один день после бессонной ночи из-за обстрелов – чрезмерная нагрузка для ребенка. Убеждена: мы можем уменьшить ее, сохранив прозрачный конкурсный отбор– подчеркнула она.

И добавила, что цель НМТ – обеспечить прозрачный и справедливый прием. Но правила его проведения должны учитывать реальность, в которой живут и учатся дети. По ее мнению, сокращение количества предметов в структуре НМТ – это шаг к правилам поступления, соответствующим вызовам войны.

Гришина также сообщила, что Комитет направил этот законопроект на доработку. При этом структура НМТ с четырьмя предметами была поддержана с перевесом всего в один голос.