Комитет по образованию Рады определился с моделью НМТ на 2027 год

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Комитет предлагает сохранить в 2027 году действующую модель национального мультипредметного теста. Об этом сообщил глава Комитета по образованию Рады Сергей Бабак.

Какую модель НМТ предлагают Раде

Профильный комитет предлагает Раде оставить модель с четырьмя предметами. Соответствующее решение было принято на заседании.

Так, в 2027 году НМТ должен состоять из 4 предметов: 3 обязательных (украинский язык, математика, история Украины) + предмет на выбор.

Все остальные параметры – количество дней проведения, продолжительность, количество дополнительных сессий и пересдач – будет определять МОН.

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Кстати, на заседании Комитета во время обсуждения решения звучало много различных вариантов оптимизации системы НМТ. В частности, такие:

сокращение количества предметов до трех при одновременном сохранении математики в качестве обязательного предмета;

сохранение четырех предметов и сокращение количества вопросов;

однодневная модель и распределение тестирования на два дня.

Но все эти предложения остались на уровне обсуждения.

Что предлагали ранее

Ранее народные депутаты предложили изменить формулу НМТ уже в следующем году. В частности, сократить количество предметов до трех.

Украинцы устроили дискуссию о том, нужно ли убирать математику из списка обязательных предметов.

Глава Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко заявляла, что математика должна оставаться среди обязательных предметов НМТ, потому что именно результаты этого экзамена, наряду с результатами по украинскому языку, являются лучшими предикторами успеваемости будущих студентов.