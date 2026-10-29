Освітній комітет Ради визначився з моделлю НМТ у 2027 році

Освітній комітет Верховної Ради України рекомендує парламенту ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №15440. У ньому прописують правила проведення ДПА та вступної кампанії 2027 року.

Комітет пропонує залишити у 2027 році чинну модель національного мультипредметного тесту. Про це повідомив очільник Освітнього комітету Ради Сергій Бабак.

Яку модель НМТ пропонують Раді

Профільний комітет пропонує Раді залишити модель із чотирма предметами. Відповідне рішення ухвалили на засіданні.

Так, у 2027 році НМТ має складатися з 4 предметів: 3 обовʼязкові (українська мова, математика, історія України) + предмет на вибір.

Всі інші параметри – кількість днів проведення, тривалість, кількість додаткових сесій і перескладання – визначатиме МОН.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

До слова, на засіданні Комітету під час обговорення рішення лунало багато різних варіантів оптимізації системи НМТ. Зокрема такі:

зменшення кількості предметів до трьох одночасно із залишенням математики обов'язковою;

залишення чотирьох предметів і скорочення кількості запитань;

одноденна модель і розведення тестування на два дні.

Але всі ці пропозиції залишилися на рівні обговорення.

Що пропонували раніше

Раніше нардепи запропонували змінити формулу НМТ вже наступного року. Зокрема, зменшити кількість предметів до трьох.

Українці влаштували дискусію щодо того, чи треба забирати математику зі списку обов'язкових предметів.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявляла, що математика має залишатися серед обов'язкових предметів НМТ, оскільки саме результати цього іспиту, поруч із результатами з української мови, є найкращими предикторами успішності майбутніх студентів.