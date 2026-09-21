Завдання НМТ на 2027 рік: як укладатимуть і чи будуть аналогічні до попередніх

Завдання національного мультипредметного тесту у 2027 році укладатимуть за чинними програмами ЗНО. Тож тести НМТ відповідатимуть змісту чинних програм ЗНО з усіх предметів.

При цьому вони будуть аналогічними до тих завдань, які раніше використовували у ЗНО. Про це інформує Osvita.ua.

Як укладатимуть завдання на НМТ-2027

Згідно з чинним законодавством, зміни в програмах мають затвердити не пізніше ніж за півтора року до проведення іспитів.

Так, форми та кількість тестових завдань, час на їх виконання й схеми нарахування балів за завдання погодять пізніше.

Водночас очікують, що структура мультитесту залишиться подібною до структури 2026 року.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Чи відбуватиметься НМТ-2027 у межах двох днів