Друга вища освіта: кому потрібно скласти НМТ для вступу

Визначено умови вступу для здобуття другої вищої освіти. Комусь необхідно буде скласти НМТ, а є й ті, кому достатньо буде лише фахового іспиту.

Студенти чи абітурієнти, які бажають здобувати другу вищу освіту цікавляться чи потрібно склади НМТ. 24 Канал розповідає про умови вступу у 2025 році, посилаючись на Освіта.UA.

Дивіться також Скільки коштує навчання на спеціальності "Право" у вишах України

Які умови для вступу на другу вищу освіту

Хто може здобути другу вищу освіту?

Знову студентами можуть стати особи, які мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра.

Другу вищу можуть здобути й студенти, але за умови, що на момент вступу навчаються в закладі вищої освіти не менше одного року та вчасно виконують у повному обсязі свій індивідуальний навчальний план.

Чи потрібно складати НМТ для другої вищої?

Вступники, що хочуть навчатися на бюджеті, мають скласти НМТ. Однак, якщо такий вступник має результати НМТ за 2022, 2023 або 2024 рік, їх також можна використати для вступу на другу вищу освіту у 2025 році.

Абітурієнт, який планує вступати виключно на контракт, на основі раніше здобутого ступеня бакалавра чи магістра, може здобувати другу вищу без НМТ.

Але для вступу на контракт абітурієнт повинен скласти фаховий іспит у закладі вищої освіти. Фаховий іспит проводиться із тієї спеціальності, за якою планує вчитися абітурієнт. Іспит має на меті перевірити здатність вступника опанувати освітню програму певного рівня та оцінити загальний рівень знань у певній освітній галузі.

Програми іспитів та рекомендовану літературу для підготовки вступник, зазвичай, може знайти на сайті обраного закладу вищої освіти або уточнити ці питання в приймальній комісії.

Ще однією обов'язковою умовою є написання мотиваційного листа.