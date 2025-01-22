Студенты или абитуриенты, желающие получать второе высшее образование, интересуются нужно ли сдавать НМТ. 24 Канал рассказывает об условиях поступления в 2025 году, ссылаясь на Освіта.UA.

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Какие условия для поступления на второе высшее образование

Кто может получить второе высшее образование?

Снова студентами могут стать лица, которые имеют диплом бакалавра, специалиста или магистра.

Второе высшее могут получить и студенты, но при условии, что на момент поступления учатся в заведении высшего образования не менее одного года и своевременно выполняют в полном объеме свой индивидуальный учебный план.

Нужно ли сдавать НМТ для второго высшего?

Поступающие, что хотят учиться на бюджете, должны сдать НМТ. Однако, если такой абитуриент имеет результаты НМТ за 2022, 2023 или 2024 год, их можно использовать для поступления на второе высшее образование в 2025 году.

Абитуриент, который планирует поступать исключительно на контракт, на основе ранее полученной степени бакалавра или магистра, может получать второе высшее без НМТ.

Но для поступления на контракт абитуриент должен сдать профессиональный экзамен в заведении высшего образования. Профессиональный экзамен проводится по той специальности, по которой планирует учиться абитуриент. Экзамен имеет целью проверить способность поступающего овладеть образовательной программой определенного уровня и оценить общий уровень знаний в определенной образовательной области.

Программы экзаменов и рекомендованную литературу для подготовки абитуриент, обычно, может найти на сайте выбранного учреждения высшего образования или уточнить эти вопросы в приемной комиссии.

Еще одним обязательным условием является написание мотивационного письма.