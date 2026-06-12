Скандал з НМТ на Одещині: учасники масово вимагають перескладання після 13-годинного іспиту

В Одеській області 8 червня1349 учнів складали екзамени більше 12 годин через повітряні тривоги. Центр оцінювання освіти розповів, яка ситуація зі сховищами в ТЕЦ (тимчасових екзаменаційних центрах).

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на УОЦЯО.

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Як тривали іспити на Одещині?

В УЦОЯО (Українському центрі оцінювання якості освіти) визнали, що тривале перебування в тимчасових екзаменаційних центрах через безпекову ситуацію виснажує вступників.

Учасникам та учасницям, які не змогли завершити тестування через обставини, пов'язані з повітряними тривогами, зокрема через втому, погіршення самопочуття або психоемоційний стан, було повідомлено про можливість участі в додаткових сесіях НМТ,

– заявили у Центрі.

На Одещині 8 червня 1349 учнів складали екзамени у надзвичайно складних умовах через загрозу безпеці та відсутність сховищ поряд з місцем проведення екзамену. З них 105 осіб уже подали заяви на перескладання.

Коли апеляційна комісія схвалить допуск до додаткової сесії, результати попереднього тестування будуть офіційно анульовані. В УЦОЯО повідомили, що весь персонал проходить ретельну підготовку у випадку форс-мажорів.

В разі екстреної ситуації працівники діють згідно із регламентом, який мають. Також вони можуть проконсультуватись із регіональними центрами.

Що ще сказали в УЦОЯО?

Центр зазначив, що вступник має право подати скаргу, якщо вважає, що під час іспиту була порушена процедура. В такому випадку РЦОЯО проведе ретельну перевірку коректності дій персоналу ТЕЦ. Фахівці проаналізують аудиторні протоколи, картки спостереження та отримають офіційні пояснювальні записки від відповідальних осіб та інструкторів.

В УЦОЯО розповіли, у 2026 році в Одеській області лише 33% тимчасових екзаменаційних центрів розташовані безпосередньо в укриттях. Центр додав, що за облаштування ТЕЦ вони відповідають спільно з освітніми закладами та міськими адміністраціями.

Створення тимчасових екзаменаційних центрів в укриттях прямо залежать від матеріально-технічної бази конкретних освітніх установ, наявності приміщень, що відповідали б усім вимогам, які ставлять до ТЕЦ,

– заявили в УЦОЯО.

У Центрі наголошують, що їхня основна мета – забезпечити прозорий доступ до освіти, попри умови повномасштабної війни.

Що відомо про скандал в Одеській області з НМТ?

Соцмережі обурив допис репетиторки з математики, яка розповіла, що діти в Одесі через повітряні тривоги писали мультитест по 12 годин. Також під час тестування у межах другого блоку, де перевіряли знання з історії України та вибіркового предмета, учнів підганяли.

Чиновники спробували пояснити скандальну ситуацію зі складанням НМТ в області. За їхніми словами, для кожного вступника передбачений чіткий порядок дій у разі виникнення нестандартних ситуацій.