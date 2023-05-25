НМТ-2023: після якого класу треба складати тест і хто може його проігнорувати

У 2023 році випускники шкіл складатимуть національний мультипредметний тест. За його результатами вступатимуть до вишів в Україні.

Все ж складати цей тест можуть не всі випускники. Після якого класу треба проходити це тестування та хто може не складати мультитест, підкаже 24 Канал.

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Кому та після якого класу треба складати НМТ-2023

Раніше очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко наголошувала: національний мультипредметний тест складають 11-класники. І лише ті, які планують стати студентами вишів в Україні.

Якщо ви не плануєте цьогоріч нікуди вступати, можете не проходити тестування. Зауважимо, що у 2023 році ДПА у школах скасували.

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Також Вакуленко розповідала: якщо ви плануєте вступати у коледж або хочете рік навчатися за кордоном, можете не реєструватися на НМТ.

Можуть не складати тест абітурієнти, які вступатимуть на контракт на спеціальності, яким надає особливу підтримку держава. У 2023 році до переліку включили 61 спеціальність.

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Вступна кампанія – 2023: коротко