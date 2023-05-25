Все ж складати цей тест можуть не всі випускники. Після якого класу треба проходити це тестування та хто може не складати мультитест, підкаже 24 Канал.

Дивіться також НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Кому та після якого класу треба складати НМТ-2023

Раніше очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко наголошувала: національний мультипредметний тест складають 11-класники. І лише ті, які планують стати студентами вишів в Україні.

Якщо ви не плануєте цьогоріч нікуди вступати, можете не проходити тестування. Зауважимо, що у 2023 році ДПА у школах скасували.

Також Вакуленко розповідала: якщо ви плануєте вступати у коледж або хочете рік навчатися за кордоном, можете не реєструватися на НМТ.

Можуть не складати тест абітурієнти, які вступатимуть на контракт на спеціальності, яким надає особливу підтримку держава. У 2023 році до переліку включили 61 спеціальність.

До теми Подбайте про документи: що мають знати учасники НМТ перед складанням тесту

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
  • Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримають 25 – 26 травня. Його потрібно завантажити не пізніше 26 травня.
  • Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
  • Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.