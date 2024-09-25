Результати НМТ яких років можна буде подавати для вступу у виші у 2025 році

У 2025 році вступники до вишів України повинні подати результати національного мультитесту. При цьому це можуть бути результати не лише за 2025 рік.

Для вступу до вишу наступного року можна використати також і результати національного мультипредметного тесту за 4 роки. Відповідну норму містить законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо ДПА та вступної кампанії 2025 року, зазначає Освіта 24.

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Результати НМТ яких років можна подавати для вступу у ЗВО наступного року

Документ вже зареєстрували у Верховній Раді. Він, зокрема, передбачає, що в наступному році вступники до ЗВО зможуть використати для вступу результати НМТ, отримані у таких роках:

2022;

2023;

2024;

2025.

Раніше заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомляв, що результати національного мультитесту за 2024 рік можна буде використати для вступу у виші і у 2025 році. Якщо ж вступник захоче вищі бали, може складати НМТ ще раз у 2025 році.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Нагадаємо, що директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 повідомляла, що щороку затверджують документ, який визначає, які результати тестування дійсні.

Цьогоріч, за її словами, були дійсні й результати НМТ 2022 – 2023 років, і результати останнього року традиційного ЗНО 2021 року.