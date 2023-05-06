НМТ за кордоном: США збільшили перелік міст для проходження тесту
Джерело:УЦОЯО
Тисячі українських школярів складатимуть національний мультипредметний тест за кордоном. Кілька країн мусили збільшити кількість локацій, аби така можливість була у кожного українського школяра.
Наближається час проведення національного мультимедійного тесту. Багато учнів будуть складати іспит за кордоном, і наші партнери роблять усе можливе для того, аби зробити це було максимально зручно.
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Нові локації для НМТ у США
Як повідомила УЦОЯО, наші партнери у Сполучених Штатах пішли назустріч нашим випускникам та організаторам НМТ. Відтак, пройти мультипредметний тест українські учні зможуть у спеціально обладнаних центрах ще у двох містах: Х'юстоні та Детройті.
Ми щиро вдячні Посольству України в США, Університету Х’юстон-Клір-Лейк (University of Houston-Clear Lake), Школі Українознавства Товариства “Рідна Школа” в Детройті за те, що зважили на велику потребу в проведенні тестувань для українських вступників, які наразі перебувають у їхніх країнах, і підтримали нас в організації вступних випробувань для них!
– йдеться у заяві УЦОЯО.
Випускникам також нагадали: якщо вони вже створили персональний кабінет та обрали менше зручну локацію для складання НМТ, то до 7 травня є можливість змінити реєстраційні дані та обрати більш зручне місто для складання тесту.
НМТ: коротко
- Кількість предметів – 3.
- Обов'язкові – українська мова та математика, історія та іноземна мова, біологія, фізика або хімія – на вибір.
- Час складання іспиту – 180 хвилин.
- Підтвердження щодо участі в НМТ учні повинні отримати у травні, запрошення на тест із вказаним місцем – не пізніше як за 10 днів до іспиту.