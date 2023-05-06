Наближається час проведення національного мультимедійного тесту. Багато учнів будуть складати іспит за кордоном, і наші партнери роблять усе можливе для того, аби зробити це було максимально зручно.

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Нові локації для НМТ у США

Як повідомила УЦОЯО, наші партнери у Сполучених Штатах пішли назустріч нашим випускникам та організаторам НМТ. Відтак, пройти мультипредметний тест українські учні зможуть у спеціально обладнаних центрах ще у двох містах: Х'юстоні та Детройті.

Ми щиро вдячні Посольству України в США, Університету Х’юстон-Клір-Лейк (University of Houston-Clear Lake), Школі Українознавства Товариства “Рідна Школа” в Детройті за те, що зважили на велику потребу в проведенні тестувань для українських вступників, які наразі перебувають у їхніх країнах, і підтримали нас в організації вступних випробувань для них!

– йдеться у заяві УЦОЯО.

Випускникам також нагадали: якщо вони вже створили персональний кабінет та обрали менше зручну локацію для складання НМТ, то до 7 травня є можливість змінити реєстраційні дані та обрати більш зручне місто для складання тесту.

НМТ: коротко