Грядет время проведения национального мультимедийного теста. Многие ученики будут сдавать экзамен за границей, и наши партнеры делают все возможное для того, чтобы сделать это было максимально удобно.
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Новые локации для НМТ в США
Как сообщила УЦОКО, наши партнеры в Соединенных Штатах пошли навстречу нашим выпускникам и организаторам НМТ. Пройти мультипредметный тест украинские ученики смогут в специально оборудованных центрах еще в двух городах: Хьюстоне и Детройте.
Мы искренне благодарны Посольству Украины в США, Университету Хьюстон-Клир-Лейк (University of Houston-Clear Lake), Школе Украиноведения Общества "Родная Школа" в Детройте за то, что учли большую потребность в проведении тестирований для украинских поступающих, которые находятся в их странах, и поддержали нас в организации вступительных испытаний для них!
– говорится в заявлении УЦОКО.
Выпускникам также напомнили: если они уже создали персональный кабинет и выбрали менее удобную локацию для сборки НМТ, то до 7 мая есть возможность изменить регистрационные данные и выбрать более удобный город для сдачи теста.
НМТ: коротко
- Количество предметов – 3.
- Обязательные – украинский язык и математика, история и иностранный язык, биология, физика или химия – по выбору.
- Время сдачи экзамена – 180 минут.
- Подтверждение об участии в НМТ учащиеся должны получить в мае приглашение на тест с указанным местом – не позднее чем за 10 дней до экзамена.