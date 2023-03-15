НМТ-2023: таблиці переведення тестових балів у шкалу 100 – 200 балів

15 березня 2023, 17:16
Читать новость на русском

Джерело:

osvita.ua

У 2023 році випускники в Україні вступатимуть у виші за результатами національного мультипредметного тесту. Він міститиме два обов'язкові предмети – українську мову та математику – і один за вибором учасника.

Третім предметом обрати випускник може історію України, біологію, фізику, хімію, іноземну (англійську німецьку, французьку, іспанську) мови. Після виконання тесту його учасник отримає кількість тестових балів за кожний блок (предмет). 

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Таблиці переведення тестових балів НМТ у шкалу 100 – 200 балів

Для конкурсного відбору використовуватимуть результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100 – 200 балів.

Так, після отримання балів на НМТ абітурієнт відразу зможе визначити, якими є його результати для вступу.

Оцінка за шкалою 100 – 200 балів є рейтинговою й розраховується на основі таблиць переведення тестових балів з української мови, математики, історії України, біології, фізики, хімії та іноземної мови до шкали 100 – 200, поданих у додатку 5 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

Аби отримати по 100 рейтингових балів за кожен блок, достатньо набрати хоча б 4 бали з математики, іноземної мови, фізики, хімії; 5 балів – з української мови та біології, 6 балів – з історії України.

  • Таблиця переведення тестових балів з української мови

Тестовий бал

Бал за шкалою 100–200

5

100

6

105

7

110

8

114

9

118

10

122

11

125

12

128

13

131

14

134

15

136

16

138

17

140

18

142

19

143

20

144

21

145

22

146

23

148

24

149

25

150

26

151

27

152

28

153

29

154

30

155

31

156

32

158

33

160

34

162

35

165

36

168

37

171

38

174

39

176

40

179

41

182

42

186

43

190

44

195

45

200

  • Таблиця переведення тестових балів з математики 

Тестовий бал

Бал за шкалою 100–200

4

100

5

107

6

114

7

121

8

126

9

131

10

134

11

137

12

140

13

143

14

145

15

147

16

148

17

149

18

150

19

151

20

152

21

153

22

155

23

157

24

159

25

163

26

167

27

171

28

175

29

181

30

187

31

193

32

200

  • Таблиця переведення тестових балів з історії України 

Тестовий бал

Бал за шкалою 100–200

6

100

7

106

8

109

9

112

10

115

11

118

12

121

13

124

14

127

15

130

16

132

17

134

18

136

19

138

20

140

21

141

22

142

23

143

24

144

25

145

26

146

27

147

28

148

29

149

30

150

31

151

32

152

33

153

34

154

35

155

36

156

37

157

38

158

39

159

40

160

41

162

42

164

43

166

44

168

45

170

46

173

47

176

48

178

49

181

50

184

51

188

52

192

53

196

54

200

  • Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови (англійська / німецька / французька / іспанська)

Тестовий бал

Бал за шкалою 100–200

4

100

5

107

6

114

7

121

8

126

9

131

10

134

11

137

12

140

13

143

14

145

15

147

16

148

17

149

18

150

19

151

20

152

21

153

22

155

23

157

24

159

25

163

26

167

27

171

28

175

29

181

30

187

31

193

32

200

  • Таблиця переведення тестових балів з біології

Тестовий бал

Бал за шкалою 100–200

5

100

6

105

7

110

8

114

9

118

10

122

11

125

12

128

13

131

14

134

15

136

16

138

17

140

18

142

19

144

20

145

21

146

22

147

23

148

24

149

25

150

26

151

27

152

28

153

29

154

30

155

31

156

32

157

33

158

34

160

35

162

36

165

37

168

38

171

39

174

40

176

41

179

42

182

43

186

44

190

45

195

46

200

  • Таблиця переведення тестових балів з фізики

Тестовий бал

Бал за шкалою 100–200

4

100

5

107

6

114

7

121

8

126

9

131

10

134

11

137

12

140

13

143

14

145

15

147

16

148

17

149

18

150

19

151

20

152

21

153

22

155

23

157

24

159

25

163

26

167

27

171

28

175

29

181

30

187

31

193

32

200

  • Таблиця переведення тестових балів з хімії

Тестовий бал

Бал за шкалою 100–200

4

100

5

106

6

111

7

116

8

121

9

125

10

129

11

132

12

135

13

138

14

140

15

142

16

143

17

144

18

146

19

147

20

148

21

149

22

150

23

151

24

152

25

153

26

154

27

156

28

158

29

160

30

162

31

164

32

167

33

170

34

173

35

177

36

181

37

185

38

190

39

195

40

200

 

Читайте НМТ-2023: оприлюднили коефіцієнти для спеціальностей при вступі

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.
Автор: Марія Волошин