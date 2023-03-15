НМТ-2023: таблиці переведення тестових балів у шкалу 100 – 200 балів

У 2023 році випускники в Україні вступатимуть у виші за результатами національного мультипредметного тесту. Він міститиме два обов'язкові предмети – українську мову та математику – і один за вибором учасника.

Третім предметом обрати випускник може історію України, біологію, фізику, хімію, іноземну (англійську німецьку, французьку, іспанську) мови. Після виконання тесту його учасник отримає кількість тестових балів за кожний блок (предмет).

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Таблиці переведення тестових балів НМТ у шкалу 100 – 200 балів

Для конкурсного відбору використовуватимуть результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100 – 200 балів.

Так, після отримання балів на НМТ абітурієнт відразу зможе визначити, якими є його результати для вступу.

Оцінка за шкалою 100 – 200 балів є рейтинговою й розраховується на основі таблиць переведення тестових балів з української мови, математики, історії України, біології, фізики, хімії та іноземної мови до шкали 100 – 200, поданих у додатку 5 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

Аби отримати по 100 рейтингових балів за кожен блок, достатньо набрати хоча б 4 бали з математики, іноземної мови, фізики, хімії; 5 балів – з української мови та біології, 6 балів – з історії України.

Таблиця переведення тестових балів з української мови

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200 5 100 6 105 7 110 8 114 9 118 10 122 11 125 12 128 13 131 14 134 15 136 16 138 17 140 18 142 19 143 20 144 21 145 22 146 23 148 24 149 25 150 26 151 27 152 28 153 29 154 30 155 31 156 32 158 33 160 34 162 35 165 36 168 37 171 38 174 39 176 40 179 41 182 42 186 43 190 44 195 45 200

Таблиця переведення тестових балів з математики

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200 4 100 5 107 6 114 7 121 8 126 9 131 10 134 11 137 12 140 13 143 14 145 15 147 16 148 17 149 18 150 19 151 20 152 21 153 22 155 23 157 24 159 25 163 26 167 27 171 28 175 29 181 30 187 31 193 32 200

Таблиця переведення тестових балів з історії України

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200 6 100 7 106 8 109 9 112 10 115 11 118 12 121 13 124 14 127 15 130 16 132 17 134 18 136 19 138 20 140 21 141 22 142 23 143 24 144 25 145 26 146 27 147 28 148 29 149 30 150 31 151 32 152 33 153 34 154 35 155 36 156 37 157 38 158 39 159 40 160 41 162 42 164 43 166 44 168 45 170 46 173 47 176 48 178 49 181 50 184 51 188 52 192 53 196 54 200

Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови (англійська / німецька / французька / іспанська)

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200 4 100 5 107 6 114 7 121 8 126 9 131 10 134 11 137 12 140 13 143 14 145 15 147 16 148 17 149 18 150 19 151 20 152 21 153 22 155 23 157 24 159 25 163 26 167 27 171 28 175 29 181 30 187 31 193 32 200

Таблиця переведення тестових балів з біології

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200 5 100 6 105 7 110 8 114 9 118 10 122 11 125 12 128 13 131 14 134 15 136 16 138 17 140 18 142 19 144 20 145 21 146 22 147 23 148 24 149 25 150 26 151 27 152 28 153 29 154 30 155 31 156 32 157 33 158 34 160 35 162 36 165 37 168 38 171 39 174 40 176 41 179 42 182 43 186 44 190 45 195 46 200

Таблиця переведення тестових балів з фізики

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200 4 100 5 107 6 114 7 121 8 126 9 131 10 134 11 137 12 140 13 143 14 145 15 147 16 148 17 149 18 150 19 151 20 152 21 153 22 155 23 157 24 159 25 163 26 167 27 171 28 175 29 181 30 187 31 193 32 200

Таблиця переведення тестових балів з хімії

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200 4 100 5 106 6 111 7 116 8 121 9 125 10 129 11 132 12 135 13 138 14 140 15 142 16 143 17 144 18 146 19 147 20 148 21 149 22 150 23 151 24 152 25 153 26 154 27 156 28 158 29 160 30 162 31 164 32 167 33 170 34 173 35 177 36 181 37 185 38 190 39 195 40 200

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Вступна кампанія – 2023: коротко