НМТ-2023: таблицы перевода тестовых баллов по шкале 100 – 200 баллов
Источник:osvita.ua
В 2023 году выпускники Украины будут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста. Он будет содержать два обязательных предмета – украинский язык и математику – и один по выбору участника.
Третьим предметом выбрать выпускник может историю Украины, биологию, физику, химию, иностранный (английский немецкий, французский, испанский) языки. После выполнения теста, его участник получит количество тестовых баллов за каждый блок (предмет).
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Таблицы перевода тестовых баллов НМТ по шкале 100 – 200 баллов
Для конкурсного отбора будут использоваться результаты выполнения каждого блока, переведенные в шкалу 100 – 200 баллов.
Так, после получения баллов на НМТ абитуриент сразу сможет определить, каковы его результаты для поступления.
Оценка по шкале 100 – 200 баллов рейтинговая и рассчитывается на основе таблиц перевода тестовых баллов по украинскому языку, математике, истории Украины, биологии, физики, химии и иностранному языку к шкале 100 – 200, представленным в приложении 5 к Порядка приема на учебу для получения высшего образования в 2023 году.
Чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый блок, достаточно набрать хотя бы 4 балла по математике, иностранному языку, физике, химии; 5 баллов – по украинскому языку и биологии, 6 баллов – по истории Украины.
Таблица перевода тестовых баллов с украинского языка
|
Тестовый бал
|
Балл по шкале 100–200
|
5
|
100
|
6
|
105
|
7
|
110
|
8
|
114
|
9
|
118
|
10
|
122
|
11
|
125
|
12
|
128
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
143
|
20
|
144
|
21
|
145
|
22
|
146
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
151
|
27
|
152
|
28
|
153
|
29
|
154
|
30
|
155
|
31
|
156
|
32
|
158
|
33
|
160
|
34
|
162
|
35
|
165
|
36
|
168
|
37
|
171
|
38
|
174
|
39
|
176
|
40
|
179
|
41
|
182
|
42
|
186
|
43
|
190
|
44
|
195
|
45
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по математике
|
Тестовый бал
|
Балл по шкале 100–200
|
4
|
100
|
5
|
107
|
6
|
114
|
7
|
121
|
8
|
126
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
153
|
22
|
155
|
23
|
157
|
24
|
159
|
25
|
163
|
26
|
167
|
27
|
171
|
28
|
175
|
29
|
181
|
30
|
187
|
31
|
193
|
32
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по истории Украины
|
Тестовый бал
|
Балл по шкале 100–200
|
6
|
100
|
7
|
106
|
8
|
109
|
9
|
112
|
10
|
115
|
11
|
118
|
12
|
121
|
13
|
124
|
14
|
127
|
15
|
130
|
16
|
132
|
17
|
134
|
18
|
136
|
19
|
138
|
20
|
140
|
21
|
141
|
22
|
142
|
23
|
143
|
24
|
144
|
25
|
145
|
26
|
146
|
27
|
147
|
28
|
148
|
29
|
149
|
30
|
150
|
31
|
151
|
32
|
152
|
33
|
153
|
34
|
154
|
35
|
155
|
36
|
156
|
37
|
157
|
38
|
158
|
39
|
159
|
40
|
160
|
41
|
162
|
42
|
164
|
43
|
166
|
44
|
168
|
45
|
170
|
46
|
173
|
47
|
176
|
48
|
178
|
49
|
181
|
50
|
184
|
51
|
188
|
52
|
192
|
53
|
196
|
54
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по иностранному языку (английский/немецкий/французский/испанский)
|
Тестовый бал
|
Балл по шкале 100–200
|
4
|
100
|
5
|
107
|
6
|
114
|
7
|
121
|
8
|
126
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
153
|
22
|
155
|
23
|
157
|
24
|
159
|
25
|
163
|
26
|
167
|
27
|
171
|
28
|
175
|
29
|
181
|
30
|
187
|
31
|
193
|
32
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по биологии
|
Тестовый бал
|
Балл по шкале 100–200
|
5
|
100
|
6
|
105
|
7
|
110
|
8
|
114
|
9
|
118
|
10
|
122
|
11
|
125
|
12
|
128
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
144
|
20
|
145
|
21
|
146
|
22
|
147
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
151
|
27
|
152
|
28
|
153
|
29
|
154
|
30
|
155
|
31
|
156
|
32
|
157
|
33
|
158
|
34
|
160
|
35
|
162
|
36
|
165
|
37
|
168
|
38
|
171
|
39
|
174
|
40
|
176
|
41
|
179
|
42
|
182
|
43
|
186
|
44
|
190
|
45
|
195
|
46
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по физике
|
Тестовый бал
|
Балл по шкале 100–200
|
4
|
100
|
5
|
107
|
6
|
114
|
7
|
121
|
8
|
126
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
153
|
22
|
155
|
23
|
157
|
24
|
159
|
25
|
163
|
26
|
167
|
27
|
171
|
28
|
175
|
29
|
181
|
30
|
187
|
31
|
193
|
32
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по химии
|
Тестовый бал
|
Балл по шкале 100–200
|
4
|
100
|
5
|
106
|
6
|
111
|
7
|
116
|
8
|
121
|
9
|
125
|
10
|
129
|
11
|
132
|
12
|
135
|
13
|
138
|
14
|
140
|
15
|
142
|
16
|
143
|
17
|
144
|
18
|
146
|
19
|
147
|
20
|
148
|
21
|
149
|
22
|
150
|
23
|
151
|
24
|
152
|
25
|
153
|
26
|
154
|
27
|
156
|
28
|
158
|
29
|
160
|
30
|
162
|
31
|
164
|
32
|
167
|
33
|
170
|
34
|
173
|
35
|
177
|
36
|
181
|
37
|
185
|
38
|
190
|
39
|
195
|
40
|
200
Читайте НМТ-2023: обнародовали коэффициенты для специальностей при поступлении
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.