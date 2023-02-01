Яким буде прохідний бал для вступу до вишу
Джерело:Всеосвіта
Нещодавно в Україні презентували модель вступу до вишів. Українську мову та математику абітурієнти складатимуть обов'язково і ще один предмет – за вибором.
При цьому будь-який вибірковий предмет НМТ дасть змогу випускникам подавати заяву на будь-яку спеціальність. Проте на спеціальності виші проставлятимуть коефіцієнти.
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Яким буде прохідний бал для вступу до вишу
У 2023 році запровадять новий формат порогу "склав – не склав". Він діятиме замість встановленого експертами бала. Це буде 10% для кожного навчального предмета, який випускники складатимуть на НМТ.
Нардепка Інна Совсун повідомила, якими будуть бар'єрні бали на різні спеціальності:
- 150 балів – для лікарських спеціальностей;
- 140 балів – на право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини та фармацію;
- 130 балів – для решти спеціальностей на бюджет.
Дуже важливе повернення прохідного балу – насамперед, на медичні спеціальності. Імовірно, в Міносвіти жахнулися, до лікарів із якими знаннями можна буде потрапити на операційний стіл. Але, на жаль, самого прохідного балу недостатньо. У процесі навчання лікарів також потрібен контроль, а тут уже палиці в колеса вставляє МОЗ. Тож добре, що є хоча б ці 150 балів,
– наголосила нардепка.
До дітей загиблих Героїв ці вимоги не застосовуватимуть.
До слова, цьогоріч абітурієнти зможуть подати до 20 заяв, але з них не більше п'яти – на бюджет.
Також у 2023 році не враховуватимуть бали атестата та сільський коефіцієнт. Але важливими будуть регіональний і галузевий коефіцієнти для вступників, які подають документи не в університети Києва.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.