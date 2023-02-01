Нещодавно в Україні презентували модель вступу до вишів. Українську мову та математику абітурієнти складатимуть обов'язково і ще один предмет – за вибором.

При цьому будь-який вибірковий предмет НМТ дасть змогу випускникам подавати заяву на будь-яку спеціальність. Проте на спеціальності виші проставлятимуть коефіцієнти.

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Яким буде прохідний бал для вступу до вишу

У 2023 році запровадять новий формат порогу "склав – не склав". Він діятиме замість встановленого експертами бала. Це буде 10% для кожного навчального предмета, який випускники складатимуть на НМТ.

Нардепка Інна Совсун повідомила, якими будуть бар'єрні бали на різні спеціальності:

150 балів – для лікарських спеціальностей;

140 балів – на право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини та фармацію;

130 балів – для решти спеціальностей на бюджет.

Дуже важливе повернення прохідного балу – насамперед, на медичні спеціальності. Імовірно, в Міносвіти жахнулися, до лікарів із якими знаннями можна буде потрапити на операційний стіл. Але, на жаль, самого прохідного балу недостатньо. У процесі навчання лікарів також потрібен контроль, а тут уже палиці в колеса вставляє МОЗ. Тож добре, що є хоча б ці 150 балів,

– наголосила нардепка.

До дітей загиблих Героїв ці вимоги не застосовуватимуть.

До слова, цьогоріч абітурієнти зможуть подати до 20 заяв, але з них не більше п'яти – на бюджет.

Також у 2023 році не враховуватимуть бали атестата та сільський коефіцієнт. Але важливими будуть регіональний і галузевий коефіцієнти для вступників, які подають документи не в університети Києва.

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