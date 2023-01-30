Такі результати продемонструвало опитування, яке оприлюднив у своєму телеграмі очільник профільного комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. При цьому він уточнив, що воно не вплине на структуру тесту НМТ – 2023.

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Бабак вирішив дізнатися, який предмет виберуть випускники у 2023 році, з точки зору вибору абітурієнтом майбутньої спеціальності. Участь в опитування взяло близько 6,2 тисячі випускників. Бабак отримав такі результати:

Історія України – 46%;

Іноземна мова – 36%;

Фізика – 3%;

Хімія – 2%;

Біологія – 13%.

При цьому він прокоментував отримані результати опитування.

Так, Бабак вважає, що МОН та профільний комітет ВРУ обрали правильний формат НМТ – 2023, коли дали можливість обирати один предмет. При цьому не бачить проблеми у тому, що історія України цьогоріч є необов'язковою для складання на НМТ, оскільки її добровільно обирає майже половина майбутніх абітурієнтів.

Ті, хто вимагають обов'язкову історію України, плутають ДПА і ЗНО (НМТ). ЗНО потрібно для вступу, і різні спеціальності вимагають підготовки абітурієнтів за різними предметами. Хибно, коли на медицину вступають ті, хто краще знає історію, а не біологію,

– вважає очільник профільного комітету.

При цьому додає, що "цілком очевидно, що знання історії України – обов'язкове і потрібне кожному громадянину України, особливо за нинішніх умов".

Тішить, що більше третини оберуть іноземну мову. Це каже про те, що діти її вивчають і вважають, що можуть скласти іспит на високому рівні. Це дуже важливо на шляху України до ЄС. Вкрай важливо. Шкода, що фізику і хімію обирають так мало. Матимемо проблеми з підготовкою інженерів і, особливо, вчителів,

– зазначив Бабак.

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