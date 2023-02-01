Недавно в Украине презентовали модель поступления в вузы. Украинский язык и математику абитуриенты будут сдавать обязательно и еще один предмет – по выбору.

При этом любой выборочный предмет НМТ позволит выпускникам подавать заявление на любую специальность. Однако на специальности вузы будут проставлять коэффициенты.

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Каким будет проходной балл для поступления в вуз

В 2023 году введут новый формат порога "сдал – не сдал". Он будет действовать вместо установленного экспертами балла. Это будет 10% для каждого учебного предмета, который выпускники будут сдавать на НМТ.

Нардепка Инна Совсун сообщила, какими будут барьерные баллы на разные специальности:

150 баллов – для врачебных специальностей;

140 баллов – на право, публичное управление и администрирование, международные отношения и фармацию;

130 баллов – для остальных специальностей на бюджет.

Очень важно возвращение проходного балла – прежде всего на медицинские специальности. Вероятно, в Минобразования пришли в ужас, к врачам с какими знаниями можно будет попасть на операционный стол. Но, к сожалению, самого проходного балла недостаточно. В процессе обучения врачей также требуется контроль, а здесь уже палки в колеса вставляет Минздрав. Так что хорошо, что есть хотя бы эти 150 баллов,

– подчеркнула нардепка.

К детям погибших Героев эти требования не будут применяться.

К слову, в этом году абитуриенты смогут подать до 20 заявлений, но из них не больше пяти – на бюджет.

Также в 2023 году не будут учитываться баллы аттестата и сельский коэффициент. Но важны будут региональный и отраслевой коэффициенты для поступающих, которые подают документы не в университеты Киева.

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