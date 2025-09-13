Цьогоріч на НМТ зареєструвалися понад 317 тисяч учасників. Складали іспит понад 284 тисячі осіб.

Кожен п'ятий учасник цьогорічного НМТ, який його успішно склав і мав право вступати до українського вишу, не скористався цим правом. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Скільки учасників НМТ не вступили до вишів?

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, 2025 року понад 250 тисяч учасників НМТ подолали поріг з усіх чотирьох предметів й отримали оцінку в шкалі 100 – 200 балів.

Натомість гендиректор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров розповідав, що вступниками до вишів стали загалом понад 198 тисяч осіб.

Якщо врахувати той факт, що брати участь у конкурсному відборі цьогоріч можна було за результатами НМТ не лише 2025, а й 2022, 2023 й 2024 років, а також без НМТ – для вступників деяких пільгових категорій, то частка тих, хто не скористався результатами цьогорічного НМТ для вступу, є ще вищою.

Що відомо про НМТ-2025?