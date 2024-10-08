МОН опублікувало нові навчальні програми для 5–7 класів НУШ

Міністерство освіти і науки України продовжує публікувати навчальні програми для 5–7 класів НУШ. Їх розробили на основі чинних модельних навчальних програм (МНП).

Про це Міносвіти інформує на своєму офіційному сайті. Так, оновили переліки для кількох освітніх галузей.

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МОН опублікувало нові навчальні програми для 5–7 класів

Оновили переліки програм для таких освітніх галузей:

природничої;

мовно-літературної;

математичної;

мистецької;

а також для міжгалузевого інтегрованого курсу "Драматургія і театр".

На сторінці також розмістили програми для інших освітніх галузей.

Учителі можуть користуватися всіма навчальними програми, зокрема використовувати їх як основу для календарно-тематичного планування,

– наголошують у МОН.

Зазначимо, що навчальні програми підготували авторські колективи відповідних модельних програм на запит МОН. Потреба в цьому виникла зважаючи на затвердження змін до Типової освітньої програми для 5–9 класів і з огляду на виклики, що постали перед українською системою освіти через пандемію та повномасштабну війну.

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Які особливості навчальних програм

Особливості навчальних програм: