МОН анонсувало новий електронний реєстр учнів, вчителів і шкіл: яким він буде

Недавно український віце-прем'єр Михайло Федоров анонсував створення разом з Міносвіти нового електронного реєстру шкіл, вчителів та учнів. Частина освітньої документації при цьому буде доступною онлайн.

Цей реєстр має полегшити переведення учнів зі школи до школи. Також дасть змогу отримувати онлайн документи зі шкіл, що розташовані зараз на ТОТ. А педагогам більше не доведеться заповнювати низку паперів – і навіть журнали. Деталі читайте у матеріалі.

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Яким буде новий електронний реєстр

У МОН кажуть: створення електронної системи менеджменту освіти передбачає Закон України "Про освіту". Такою системою є АІКОМ – "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" Її погодив уряд у грудні 2021 року. Вона вже працює. АІКОМ має спростити та автоматизувати управлінські й освітні процеси, а також замінити Державну інформаційну систему освіти (ДІСО), яку створили ще у 2016 році. Щоб зареєструватися в АІКОМ, освітяни можуть використовувати ті ж логіни та паролі, що й у системі ДІСО.

Зараз АІКОМ дає можливість працювати школам з електронними щоденниками та журналами. Також система значно полегшить відстеження міграції учнів, покращить зв'язок між школами та дасть змогу ефективніше координувати освітню політику та освітні ініціативи в країні.

Яким буде доступ на платформі

Школи можуть самостійно вирішувати, які саме електронні інструменти та послуги використовувати під час навчання. Педагоги обирають ті електронні розклади, електронні класні журнали, електронні щоденники або інші корисні послуги та інструменти, які вважають ефективними для навчання, зокрема, дистанційного, кажуть у Міносвіти.

Також із часом МОН планує перенести вибір підручників у нову систему АІКОМ.

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Чим новий реєстр буде відрізнятися від чинних

Реєстри шкіл, вчителів та учнів створять під час модернізації системи АІКОМ. Саме АІКОМ технічно взаємодіятиме з різними зовнішніми системами, наприклад, Інформаційною системою управління освіти (ІСОУ).

Що буде з наявними реєстрами – конкретної відповіді в МОН не надали. Та зараз про закриття створених раніше реєстрів не мовиться.

Доступ до сервісів АІКОМ матимуть освітні управлінці та адміністрації шкіл як основні користувачі та відповідальні за ключові процеси в школах. Учителі також матимуть доступ до системи.

За даними МОН, модернізація АІКОМ відбувається в межах реалізації ініціативи "Дебюрократизація управління освітою" Швейцарсько-українського проєкту DECIDE.