Про це під час ефіру національного телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. І повідомив, чи додадуть у шкільну програму нові предмети.
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Чи додадуть нові предмети у шкільну програму
Вітренко наголосив, що до переходу на 12-річну систему освіти необхідно підготуватися. Зокрема, МОН поступово змінюватиме методологію навчання, граничну норму навантаження на кожного учня, освітні стандарти. При цьому чиновник акцентував, що з'явилися і нові виклики: потрібно звертати увагу на ментальне здоров'я, безбар'єрність. Тож Міносвіти планує модернізацію системи освіти. Вона вимагає часу, аби не травмувати дітей.
Також посадовець розповів, що МОН поки не планує додавати до навчальної програми нові предмети. Натомість зараз модернізовує чинні. Наприклад, у програму "Захисту Батьківщини" додають нові блоки. Також модернізовують історію, світову літературу тощо.
Будемо робити все, що від нас залежить, аби наші діти здобували лише якісну українську освіту – національну, – наголосив Вітренко.
Зауважимо, після повномасштабного вторгнення Росії з програми зарубіжної літератури "викинули" творчість російських письменників та поетів. Також у багатьох областях та містах України заборонили викладання російської мови у школах.
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Українські школи пропонують перевести на 12-річну систему освіти
- Глава Державної служби якості освіти України Руслан Гурак заявив, що в нашій державі можна запровадити 12-річну систему освіти уже з 2024 року.
- Це, на його думку, вирішило б проблему освітніх втрат, яких зазнала наша держава через війну та епідемію коронавірусу.
- Гурак уточнив, що можна розглядати безліч методів і методик компенсації освітніх втрат.
- Він вважає, що таким чином можна збалансувати освітню програму. Зокрема, врахувати усі пропущені заняття (через повітряні тривоги, відсутність світла та інтернету), перехідний період на кожному рівні і так підготуватися до 2027 року – до повноцінного запровадження профільної старшої школи.
- Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко заявив, що зараз це питання перебуває на стадії обговорення.
- У Міносвіти вважають, що 12-річна система освіти буде максимально ефективною. При цьому запевняють: чим довше вчитися, тим буде вищим дохід у дорослому віці.
- Все ж у МОН заявили, що такий перехід відбудеться у 2027 році у межах реформи НУШ.