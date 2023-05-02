Об этом во время эфира национального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко. И сообщил, добавят ли в школьную программу новые предметы.

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Добавят ли новые предметы в школьную программу

Витренко подчеркнул, что к переходу на 12-летнюю систему образования необходимо подготовиться. В частности, МОН будет постепенно менять методологию обучения, предельную норму нагрузки на каждого ученика, образовательные стандарты. При этом чиновник акцентировал, что появились и новые вызовы: следует обращать внимание на ментальное здоровье, безбарьерность. Поэтому Минобразования планирует модернизацию системы образования. Она требует времени, чтобы не травмировать детей.

Также чиновник рассказал, что МОН пока не планирует добавлять в обучающую программу новые предметы. Сейчас модернизирует действующие. К примеру, в программу "Защиты Родины" добавляют новые блоки. Также модернизируют историю, мировую литературу и т.д.

Будем делать все, что от нас зависит, чтобы наши дети получали только качественное украинское образование – национальное, – подчеркнул Витренко.

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Заметим, что после полномасштабного вторжения России из программы зарубежной литературы "выбросили" творчество русских писателей и поэтов. Также во многих областях и городах Украины запретили преподавание русского языка в школах.

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