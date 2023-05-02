Об этом во время эфира национального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко. И сообщил, добавят ли в школьную программу новые предметы.
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Добавят ли новые предметы в школьную программу
Витренко подчеркнул, что к переходу на 12-летнюю систему образования необходимо подготовиться. В частности, МОН будет постепенно менять методологию обучения, предельную норму нагрузки на каждого ученика, образовательные стандарты. При этом чиновник акцентировал, что появились и новые вызовы: следует обращать внимание на ментальное здоровье, безбарьерность. Поэтому Минобразования планирует модернизацию системы образования. Она требует времени, чтобы не травмировать детей.
Также чиновник рассказал, что МОН пока не планирует добавлять в обучающую программу новые предметы. Сейчас модернизирует действующие. К примеру, в программу "Защиты Родины" добавляют новые блоки. Также модернизируют историю, мировую литературу и т.д.
Будем делать все, что от нас зависит, чтобы наши дети получали только качественное украинское образование – национальное, – подчеркнул Витренко.
Заметим, что после полномасштабного вторжения России из программы зарубежной литературы "выбросили" творчество русских писателей и поэтов. Также во многих областях и городах Украины запретили преподавание русского языка в школах.
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Украинские школы предлагают перевести на 12-летнюю систему образования
- Глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак заявил, что в нашем государстве можно внедрить 12-летнюю систему образования уже с 2024 года.
- Это, по его мнению, решило бы проблему образовательных потерь, понесенных нашим государством из-за войны и эпидемии коронавируса.
- Гурак уточнил, что можно рассматривать множество методов и методик компенсации образовательных потерь.
- Он считает, что таким образом можно сбалансировать программу образования. В частности, учесть все пропущенные занятия (через воздушные тревоги, отсутствие света и интернета), переходный период на каждом уровне и так подготовиться к 2027 году – к полноценному внедрению профильной старшей школы.
- Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения.
- В Минобразования считают, что 12-летняя система образования будет максимально эффективна. При этом уверяют: чем дольше учиться, тем выше доход во взрослом возрасте.
- Тем не менее, в МОН заявили, что такой переход состоится в 2027 году в рамках реформы НУШ.