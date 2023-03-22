"Викликало скандал": МОН скасувало одне зі своїх одіозних рішень
Джерело:Всеосвіта
Сайт Міносвіти знову прикрасив колишній логотип міністерства. Не так давно через ці лого спалахнув скандал.
Це сталося після призначення на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
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Сайт МОН повернув колишній логотип міністерства
Рішення про відмову від попереднього логотипа поки втілили у життя лише на сторінці Міносвіти у фейсбуці. Також з'являється він на верхній панелі комп'ютера, коли відкрита "іконка" МОН. На офіційному сайті лого поки не оновили.
До слова, 21 березня перший заступник очільника МОН Андрій Вітренко передав Оксену Лісовому Перехідну книгу. У ній прописана основна робота міністерства, а також подальші стратегічні пріоритети. Однак українці жартують, що, мабуть, у цю книгу чинний очільник МОН і його нова команда не має наміру заглядати.
Що цікаво, у новині про вручення Перехідної книги Лісовому на фейсбук-сторінці МОН посади прописали з маленької літери. Раніше комітет був Комітетом, міністр – Міністром.
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Чому виник скандал з логотипом
- У кінці грудня 2022 року Міністерство освіти і науки України змінило логотип у час війни. При цьому без анонсів та презентації.
- Це рішення Міносвіти викликав хвилю критики українців.
- Вони, зокрема, поставили питання щодо потреби зміни лого у час війни. Також питали чиновників про те, скільки заплатили за таку новацію і чому не можна було залишити попередній логотип.
- Попередній логотип, до слова, МОН оновило у 2017 році. Воно містить два символи: О та Н. О символізує коло знань, а Н – невичерпність пізнання.
- Натомість новий символ за стилем збігається з оформленням сторінки "Програма великої трансформації Освіта 4.0: Український світанок".
- У МОН заявили, що презентують новий бренд – візуальну єдність, яка представляє синергію формування нової освіти, науки та інновацій.
- Ребрендинг реалізують у межах Комунікаційної стратегії МОН на 2023 – 2030 роки. Вона, зокрема, спрямована на розвиток європейської інтеграції та гендерної рівності.
- У Міносвіти також відповіли на запит журналістів і заявили, що новий логотип подарувала громадська організація. Відповідно грошей держави на це не витрачали.