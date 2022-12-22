Публічна заява щодо цієї зміни з'явилася згодом. При цьому логотип вже встиг викликати хвилю критики українців.
Читайте Шкарлет зробив несподівану заяву про навчання без світла: батьки й учителі обурені
МОН змінило логотип
Українці, зокрема, поставили питання щодо потреби зміни лого у час війни. Також питають чиновників про те, скільки заплатили за таку новацію і чому не можна було залишити попередній логотип.
Старий логотип МОН / Міносвіти
У Союзі освітян України "похвалили" креатив дизайнера. Мовляв, він, заявили, продемонстрував реальний стан освіти в Україні.
Новий логотип МОН / Міносвіти
"Геніально. Саме так виглядає освіта України: ніби є, а нема; є місцями, де окремі вчителі та директори працюють, а цілісної системи немає; жодної визначеності... ні тобі цілей, ні тобі очікуваного результату, ніякої конкретики".
Небайдужі українці, серед яких – журналісти, дизайнери, громадські діячі, також не оминули цієї зміни. Під дописом Міносвіти на офіційній сторінці у фейсбуці вони залишили такі коментарі:
- 10 – й місяць війни. МОН змінює логотип. На тлі викликів, що стоять перед країною, – виклик, що стоїть перед МОН, – повернути час;
- Не модернізувати зміст освіти. Не реформувати систему, що давно ледве дихає. Не переосмислити старі принципи, що вже не працюють сьогодні. Не створити нові сенси;
- А мені подобається! Креативно;
- У МОН був найстильніший логотип з усіх міністерств. Замінили на кардіограму ... а головне – вчасно;
- Який жах! Яка система освіти, такий і новий лого. Несмак і жлобство! Поверніть старий лаконічний та стильний лого;
- Верніть старий логотип. Як дизайнер заявляю, що це несмак, і це непрофесійно;
- що робити у війну? може, реформувати освіту і зробити дієві кроки? Навіщо? Краще змінити лого і витратити на то ще кілька десятків тисяч!
- Поверніть попередню айдентику! Це просто крок в совкове минуле;
- Краще б свого міністра оновили;
- МОН-загадка...
- Страшнувато вийшло;
- Якісь сумний сум і журба;
- "Сором, жах, ганьба. Міністерство освіти і науки України тягне країну назад не тому, що зробили логотип "здравстуй, 90 – і" та відмовилися від вже сталого, одного з найкращих брендів держустанов, тому що такі дії відображають всю їхню сутність руйнівників, недоречних часу істот".
Яким був попередній логотип
Попередній логотип МОН Міносвіти у 2017 році. Воно містить два символи: О та Н. О символізує коло знань, а Н – невичерпність пізнання.
Натомість новий символ за стилем збігається з оформленням сторінки "Програма великої трансформації Освіта 4.0: Український світанок".
Програма великої трансформації Освіта 4.0: Український світанок / МОН
На сторінці у Facebook нове лого сумістили з синьо-жовтою обкладинкою із зображенням колосків, голуба миру і фото наслідків війни, пише УП.
Обкладинка сторінки МОН у фейсбуці
До речі, один з розробників попереднього логотипу відомства – дизайнер Олександр Трегуб – також розкритикував новий символ.
До теми Чи отримають вчителі у час війни вчасно зарплату
Що кажуть у МОН про логотип
У МОН заявили, що презентують новий бренд – візуальну єдність, яка представляє синергію формування нової освіти, науки та інновацій.
Новий логотип МОН / Міносвіти
Ребрендинг реалізують у межах Комунікаційної стратегії МОН на 2023 – 2030 роки. Вона, зокрема, спрямована на розвиток європейської інтеграції та гендерної рівності.
Новий логотип МОН – індивідуальний та відповідає часу. Основоположними елементами нової айдентики є дві лінії, які нібито окреслюють частину простору. Розташування ліній та їхній формат утворюють динамічну фігуру у формі літер МОН,
– повідомили на сайті Міносвіти.