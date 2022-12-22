Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що з держбюджету у місцеві скарбниці надійде розподілена субвенція. Усе, аби вчителі вчасно отримали зарплату і держава не мала щодо них боргів.

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Чи отримають вчителі зарплату

Так, розподілять між бюджетами понад 123 мільйони гривень. Кошти отримають у Києві, а також окремі громади таких областей:

  • Вінницька;
  • Волинська;
  • Івано-Франківська;
  • Київська;
  • Львівська;
  • Одеська;
  • Полтавська;
  • Тернопільська;
  • Черкаська;
  • Чернівецька;
  • Чернігівська.

Очільник МОН також наголосив, що освітяни віддано тримають свій фронт. При цьому акцентував на наполегливості та професіоналізмі вчителів. Адже вони працюють під обстрілами, в укриттях, без світла, відтак навчання в Україні триває.

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Чи підвищать зарплати вчителям у 2023 році

  • У 2023 році мінімальну зарплату вчителям в Україні не підвищуватимуть.
  • Відповідне рішення ухвалив уряд.
  • Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет при цьому розповів, що з 1 вересня 2022 року в Україні мали підвищити зарплати вчителям. Це було передбачено у держбюджеті – 2022. Однак війна все змінила.
  • Також він вважає, що у молодого вчителя зарплата мала б становити 15 тисяч гривень.