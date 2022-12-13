Так, Шкарлет в ефірі національного телемарафону заявив, що у час відсутності світла й інтернету вчителі "роздають всесвітню мережу" з мобільних телефонів на ноутбуки. При цьому гаджети вже мають заряджені батареї.

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Шкарлет обурив батьків та вчителів заявою

На думку міністра, вищезгадані фактори дають можливість педагогам безперешкодно вести уроки. При цьому вчителі чергують режими синхронного (реальний час) та асинхронного (взаємодія з учнями з затримкою у часі) навчання.