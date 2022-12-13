Так, Шкарлет в эфире национального телемарафона заявил, что в отсутствие света и интернета учителя "раздают всемирную сеть" с мобильных телефонов на ноутбуки. При этом гаджеты уже имеют заряженные батареи.

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Шкарлет возмутил родителей и учителей заявлением

По мнению министра, вышеупомянутые факторы позволяют педагогам беспрепятственно вести уроки. При этом учителя дежурят режимы синхронного (реальное время) и асинхронного (взаимодействие с учениками с задержкой времени) обучения.

Заявление главы Минобразования возмутило педагогов, родителей и даже школьников. Они считают, что проблема есть и отрицать ее существование бессмысленно. При этом подчеркивают, что отсутствие света на дому можно пережить – но не отсутствие интернета. Ведь именно отсутствие подключения к сети делает невозможным качественное обучение, пишет "Всеобразование".

Кроме того, учителя и родители напомнили Шкарлетту, что после включения смартфона или планшета в режим "точки доступа" гаджет разряжается гораздо быстрее. При этом мобильная сеть часто исчезает при отключении света.

На сегодняшний день большинство компаний пытаются установить мощные генераторы и другие устройства автономного питания. Однако:

  • работать без перерыва они могут обычно всего два – три часа. А даже плановые отключения энергии в некоторых областях уже достигают шести и более часов. И это уже не говоря об экстренных;

  • цены на такую технику очень высоки, а ждать поставок приходится долго;

  • устройства на солнечных батареях из-за непогоды работают с малой эффективностью, ветрогенераторы – слишком заметная цель для врагов, а для дизельных генераторов не хватает горючего.

Таким образом, когда нет света, школьники сталкиваются с большими проблемами во время обучения.

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Советы по онлайн-обучению в отсутствие света

Если свет отключают часто, школьникам советуют:

  • смотреть уроки в записи, когда свет включится. Домашние задания можно сделать и переслать тогда – учителя относятся с пониманием;

  • хорошо бы согласовать обучение с графиками плановых отключений;

  • учить материал "заранее", если есть такая возможность.