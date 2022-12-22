Публичное заявление по этому изменению появилось впоследствии. При этом логотип уже успел вызвать волну критики украинцев.

Читайте Шкарлетт сделал неожиданное заявление об обучении без света: родители и учителя возмущены

МОН изменило логотип

Украинцы, в частности, задали вопрос о необходимости смены лого во время войны. Также спрашивают чиновников о том, сколько заплатили за такое новшество и почему нельзя было оставить предыдущий логотип.



Старый логотип МОН / Минобразования

В Союзе педагогов Украины "похвалили" креатив дизайнера. Мол, он, заявили, показал реальное состояние образования в Украине.



Новый логотип МОН / Минобразования

"Гениально. Именно так выглядит образование Украины: вроде есть, а нет; есть места, где отдельные учителя и директора работают, а целостной системы нет; никакой определенности... ни тебе целей, ни тебе ожидаемого результата, никакой конкретики".

Неравнодушные украинцы, среди которых – журналисты, дизайнеры, общественные деятели, также не миновали этого изменения. Под сообщением Минобразования на официальной странице фейсбук они оставили следующие комментарии:

10 – й месяц войны. МОН изменяет логотип. На фоне вызовов, стоящих перед страной – вызов, стоящий перед МОН, – вернуть время;

Не модернизировать содержание образования. Не реформировать давно едва дышащую систему. Не переосмыслить уже не работающие сегодня старые принципы. Не создать новые смыслы;

А мне нравится! Креативно;

У МОН был самый стильный логотип из всех министерств. Заменили на кардиограмму… а главное – вовремя;

Какой ужас! Какова система образования, таков и новый лого. Безвкусица и жлобство! Верните старый лаконичный и стильный логотип;

Верните старый логотип. Как дизайнер заявляю, что это безвкусица, и это непрофессионально;

что делать в войну? может реформировать образование и сделать действенные шаги? Зачем? Лучше изменить лого и потратить на это еще несколько десятков тысяч!

Поверните предыдущую айдентику! Это просто шаг в совковое прошлое;

Лучше бы своего министра обновили;

МОН-загадка...

Страшновато вышло;

Какая-то грустная грусть и печаль;

"Стыд, ужас, позор. Министерство образования и науки Украины тянет страну назад не потому, что сделали логотип "здравстуй, 90 – е" и отказались от уже устойчивого, одного из лучших брендов госучреждений, потому что такие действия отражают всю их суть разрушителей, неуместных времени существ".

Каков был предыдущий логотип

Предыдущий логотип МОН Минобразования в 2017 году. Оно содержит два символа: О и Н. О символизирует круг знаний, а Н – неисчерпаемость познания.

Новый символ по стилю совпадает с оформлением страницы "Программа большой трансформации Образование 4.0: Украинский рассвет".



Программа большой трансформации Образование 4.0: Украинский рассвет / МОН

На странице в Facebook новое лого совместили с сине-желтой обложкой с изображением колосков, голубя мира и фото последствий войны, пишет УП.



Обложка страницы МОН в фейсбуке

Кстати, один из разработчиков предыдущего логотипа ведомства – дизайнер Александр Трегуб – также раскритиковал новый символ.

К теме Получат ли учителя во время войны своевременно зарплату

Что говорят в МОН о логотипе

В МОН заявили, что представляют новый бренд – визуальное единство, которое представляет синергию формирования нового образования, науки и инноваций.



Новый логотип МОН / Минобразования

Ребрендинг реализуют в пределах Коммуникационная стратегия МОН на 2023 – 2030 годы. Она, в частности, направлена на развитие европейской интеграции и гендерного равенства.

Новый логотип МОН – индивидуален и соответствует времени. Основополагающими элементами новой айдентики являются две линии, якобы очерчивающие часть пространства. Расположение линий и их формат образуют динамическую фигуру в форме букв МОН,

– сообщили на сайте Минобразования.