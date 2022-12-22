Публичное заявление по этому изменению появилось впоследствии. При этом логотип уже успел вызвать волну критики украинцев.
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МОН изменило логотип
Украинцы, в частности, задали вопрос о необходимости смены лого во время войны. Также спрашивают чиновников о том, сколько заплатили за такое новшество и почему нельзя было оставить предыдущий логотип.
Старый логотип МОН / Минобразования
В Союзе педагогов Украины "похвалили" креатив дизайнера. Мол, он, заявили, показал реальное состояние образования в Украине.
Новый логотип МОН / Минобразования
"Гениально. Именно так выглядит образование Украины: вроде есть, а нет; есть места, где отдельные учителя и директора работают, а целостной системы нет; никакой определенности... ни тебе целей, ни тебе ожидаемого результата, никакой конкретики".
Неравнодушные украинцы, среди которых – журналисты, дизайнеры, общественные деятели, также не миновали этого изменения. Под сообщением Минобразования на официальной странице фейсбук они оставили следующие комментарии:
- 10 – й месяц войны. МОН изменяет логотип. На фоне вызовов, стоящих перед страной – вызов, стоящий перед МОН, – вернуть время;
- Не модернизировать содержание образования. Не реформировать давно едва дышащую систему. Не переосмыслить уже не работающие сегодня старые принципы. Не создать новые смыслы;
- А мне нравится! Креативно;
- У МОН был самый стильный логотип из всех министерств. Заменили на кардиограмму… а главное – вовремя;
- Какой ужас! Какова система образования, таков и новый лого. Безвкусица и жлобство! Верните старый лаконичный и стильный логотип;
- Верните старый логотип. Как дизайнер заявляю, что это безвкусица, и это непрофессионально;
- что делать в войну? может реформировать образование и сделать действенные шаги? Зачем? Лучше изменить лого и потратить на это еще несколько десятков тысяч!
- Поверните предыдущую айдентику! Это просто шаг в совковое прошлое;
- Лучше бы своего министра обновили;
- МОН-загадка...
- Страшновато вышло;
- Какая-то грустная грусть и печаль;
- "Стыд, ужас, позор. Министерство образования и науки Украины тянет страну назад не потому, что сделали логотип "здравстуй, 90 – е" и отказались от уже устойчивого, одного из лучших брендов госучреждений, потому что такие действия отражают всю их суть разрушителей, неуместных времени существ".
Каков был предыдущий логотип
Предыдущий логотип МОН Минобразования в 2017 году. Оно содержит два символа: О и Н. О символизирует круг знаний, а Н – неисчерпаемость познания.
Новый символ по стилю совпадает с оформлением страницы "Программа большой трансформации Образование 4.0: Украинский рассвет".
Программа большой трансформации Образование 4.0: Украинский рассвет / МОН
На странице в Facebook новое лого совместили с сине-желтой обложкой с изображением колосков, голубя мира и фото последствий войны, пишет УП.
Обложка страницы МОН в фейсбуке
Кстати, один из разработчиков предыдущего логотипа ведомства – дизайнер Александр Трегуб – также раскритиковал новый символ.
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Что говорят в МОН о логотипе
В МОН заявили, что представляют новый бренд – визуальное единство, которое представляет синергию формирования нового образования, науки и инноваций.
Новый логотип МОН / Минобразования
Ребрендинг реализуют в пределах Коммуникационная стратегия МОН на 2023 – 2030 годы. Она, в частности, направлена на развитие европейской интеграции и гендерного равенства.
Новый логотип МОН – индивидуален и соответствует времени. Основополагающими элементами новой айдентики являются две линии, якобы очерчивающие часть пространства. Расположение линий и их формат образуют динамическую фигуру в форме букв МОН,
– сообщили на сайте Минобразования.