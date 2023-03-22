Читайте У Раді проголосували за відставку Шкарлета та ще 2 міністрів

Чому Шкарлета не звільнили швидше

Юрчишин при цьому зауважив, що кандидата на посаду міністра освіти шукали довго.

Важко було знайти людину, яка б після Шкарлета взялась опікувати у таких умовах, які є, коли треба і побудувати систему безпеку, і вивести учнів в офлайн. Довго шукали людину, яка зможе хоча б спробувати протиставись усім тим викликам, які є в освіти і науки,

– заявив нардеп.

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