Новий рік – не наступаючий: як правильно говорити про свято українською
Україна – на порозі нового 2024 року. Українці при цьому усі разом загадують найзаповітніше бажання – якнайшвидшу Перемогу нашої держави у війні.
При цьому радимо вам це робити без суржику. А Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе.
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Як правильно українською говорити про Новий рік
Тож у п'ятдесят шостій добірці розкажемо вам, як правильно українською розповідати про Новий рік та все з ним пов'язане. Зокрема, підкажемо, які суржикові слова треба викинути зі свого мовлення і чим їх замінити.
- празнік – свято, празник;
- наступаючий – прийдешній;
- Новий год – Новий рік;
- нОвий – новИй;
Для початку нагадаємо, що НовИй 2024 рік – прийдешнє свято, празник.
- январь – січень;
- главний – головний;
- жаланіє – бажання;
Також пам'ятайте, що 1 січня ви, окрім спільного головного з усією країною бажання, загадуватиме і своє, особисте.
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- благополучний – щасливий;
- безопасний – безпечний;
- даний – цей;
- прийшла удача – пощастило, поталанило;
Зокрема, щоб цей рік був для вас та вашої сім'ї щасливий і безпечний. І щоб обов'язково вам поталанило, пощастило.
- привітати, поздоровити;
- заграниця – закордон;
- родственнікі – родичі;
До речі, не забудьте привітати, поздоровити усіх своїх родичів з-за кордону.Щасливого, безпечного і мирного року, незламні українці!