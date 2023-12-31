Новий рік – не наступаючий: як правильно говорити про свято українською

Україна – на порозі нового 2024 року. Українці при цьому усі разом загадують найзаповітніше бажання – якнайшвидшу Перемогу нашої держави у війні.

При цьому радимо вам це робити без суржику. А Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе.

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Як правильно українською говорити про Новий рік

Тож у п'ятдесят шостій добірці розкажемо вам, як правильно українською розповідати про Новий рік та все з ним пов'язане. Зокрема, підкажемо, які суржикові слова треба викинути зі свого мовлення і чим їх замінити.

празнік – свято, празник;

наступаючий – прийдешній;

Новий год – Новий рік;

нОвий – новИй;

Для початку нагадаємо, що НовИй 2024 рік – прийдешнє свято, празник.

январь – січень;

главний – головний;

жаланіє – бажання;

Також пам'ятайте, що 1 січня ви, окрім спільного головного з усією країною бажання, загадуватиме і своє, особисте.

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благополучний – щасливий;

безопасний – безпечний;

даний – цей;

прийшла удача – пощастило, поталанило;

Зокрема, щоб цей рік був для вас та вашої сім'ї щасливий і безпечний. І щоб обов'язково вам поталанило, пощастило.

привітати, поздоровити;

заграниця – закордон;

родственнікі – родичі;

До речі, не забудьте привітати, поздоровити усіх своїх родичів з-за кордону.