Новый год – не наступающий: как правильно говорить о празднике на украинском

Украина – на пороге нового 2024 года. Украинцы при этом все вместе загадывают самое заветное желание – скорейшую Победу нашего государства в войне.

При этом рекомендуем вам это делать без суржика. А Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" вам в этом поможет.

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Как правильно по-украински говорить о Новом году

Так что в пятьдесят шестой подборке расскажем вам, как правильно по-украински рассказывать о Новом году и все с ним связано. В частности, подскажем, какие суржиковые слова нужно выбросить из своей речи и чем их заменить.

празнік – свято, празник;

наступаючий – прийдешній;

Новий год – Новий рік;

нОвий – новИй;

Для начала напомним, что Новый 2024 год (укр. НОвий рік) – прийдешнє свято, празник (укр.).

январь – січень;

главний – головний;

жаланіє – бажання;

Также помните, что 1 января (укр. січня) вы, кроме общего главного (укр. головного) со всей страной желания (укр. бажання), будете загадывать свое, личное.

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благополучний – щасливий;

безопасний – безпечний;

даний – цей;

прийшла удача – пощастило, поталанило;

В частности, чтобы этот год был для вас и вашей семьи счастлив (укр. щасливий, а не благополучний) и безопасен (укр. безпечний). И чтобы обязательно вам "поталанило, пощастило" (укр.).

привітати, поздоровити;

заграниця – закордон;

родственнікі – родичі;

Кстати, не забудьте "привітати, поздоровити" (укр.) всех своих "родичів з-за кордону" (укр.).