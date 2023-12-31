Новый год – не наступающий: как правильно говорить о празднике на украинском
Украина – на пороге нового 2024 года. Украинцы при этом все вместе загадывают самое заветное желание – скорейшую Победу нашего государства в войне.
При этом рекомендуем вам это делать без суржика. А Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" вам в этом поможет.
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Как правильно по-украински говорить о Новом году
Так что в пятьдесят шестой подборке расскажем вам, как правильно по-украински рассказывать о Новом году и все с ним связано. В частности, подскажем, какие суржиковые слова нужно выбросить из своей речи и чем их заменить.
- празнік – свято, празник;
- наступаючий – прийдешній;
- Новий год – Новий рік;
- нОвий – новИй;
Для начала напомним, что Новый 2024 год (укр. НОвий рік) – прийдешнє свято, празник (укр.).
- январь – січень;
- главний – головний;
- жаланіє – бажання;
Также помните, что 1 января (укр. січня) вы, кроме общего главного (укр. головного) со всей страной желания (укр. бажання), будете загадывать свое, личное.
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- благополучний – щасливий;
- безопасний – безпечний;
- даний – цей;
- прийшла удача – пощастило, поталанило;
В частности, чтобы этот год был для вас и вашей семьи счастлив (укр. щасливий, а не благополучний) и безопасен (укр. безпечний). И чтобы обязательно вам "поталанило, пощастило" (укр.).
- привітати, поздоровити;
- заграниця – закордон;
- родственнікі – родичі;
Кстати, не забудьте "привітати, поздоровити" (укр.) всех своих "родичів з-за кордону" (укр.).Счастливого, безопасного и мирного года, несгибаемые украинцы!