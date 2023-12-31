Як правильно писати "новий рік": з великої чи з маленької літери

Українці не завжди правильно можуть привітати один одного із Новим роком. При цьому не лише усно, а й на письмі.

Зокрема, чимало краян думає: "новий рік" треба писати з малої літери чи з великої? Про це розповів відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1".

Дивіться також Новий рік – не наступаючий: як правильно говорити про свято українською

Як правильно писати "новий рік"

Мовознавець зауважив: сьогодні поведемо розмову про новий рік. А точніше – про особливості письмового привітання з Новим роком.

У назвах свят з великої букви пишемо лише перше слово: "Новий" – з великої, а "рік" – з малої літери,

– зазначив Авраменко.

І наголосив: так пишемо лише назву свята.

Якщо у вітальному тексті є побажання чогось у новому році, тобто у наступні 365 днів, то "новий рік" пишемо з малої букви, бо йдеться вже не про свято,

– пояснив вчитель.



Як правильно писати "новий рік" / скриншот відео

Також Авраменко акцентував: якщо ви вітаєте когось зі святом Нового року наперед – уникайте слова "наступаючий". Кажіть: "З прийдешнім Новим роком!".

Дивіться також Не зіпсуйте свято: як правильно привітати з Новим роком українською

Які суржикові слова про Новий рік варто забути