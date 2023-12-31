Как правильно писать "новий рік": с прописной или с маленькой буквы

Украинцы не всегда правильно могут поздравить друг друга с Новым годом. При этом не только устно, но и на письме.

В частности, многие краяне думают: "новый год" (укр. "новий рік") надо писать с маленькой буквы или с большой? Об этом рассказал известный языковед и учитель Александр Авраменко. в эфире "Завтрака с 1+1".

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Как правильно писать "новый год" (укр. "новий рік")

Языковед заметил: сегодня поведем разговор о новом году. А точнее – об особенностях письменного поздравления с Новым годом.

В названиях праздников с прописной буквы пишем только первое слово: "Новий" – с прописной, а "рік" – с маленькой буквы,

– отметил Авраменко.

И подчеркнул: так пишем только название праздника.

Если в приветственном тексте есть пожелание чего-то в новом году, то есть в следующие 365 дней, то "новый год" пишем с малой буквы, потому что речь уже не о празднике,

– объяснил учитель.



Как правильно писать "новый год" / скриншот видео

Также Авраменко акцентировал: если вы поздравляете кого-нибудь с праздником Нового года наперед – избегайте слова "наступающий". Говорите: "З прийдешнім Новим роком!" (укр.).

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