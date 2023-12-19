У МОН розповіли, чи можуть батьки відвідувати дитячі свята під час воєнного стану

Нещодавно Міносвіти пролило світло на питання про те, чи відбудуться новорічні святкові ранки у школах і дитсадках. Цього разу у МОН повідомили, чи можуть у час воєнного стану в Україні відвідувати ці заходи батьки.

Зокрема, після того, як мама Катерина Вишневська розповіла у соцмережах, що хоче потрапити на свято до доньки у дитсадок. І додала, що це фінальне свято дитини у дошкільному закладі, а на попередні через карантин вона не потрапила.

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Чи можуть батьки відвідувати дитячі свята під час воєнного стану

Однак жінці відмовило у відвідинах керівництво садочка. Директор повідомив батькам, посилаючись на лист МОН, що відповідає за безпеку присутніх у закладі освіти, а в укритті немає достатньо місць для всіх охочих прийти на свято.



Лист МОН, у якому не рекомендують пускати батьків на дитячі свята (фото: Facebook Батьки SOS)

У листі Міносвіти від 21.08.2023 року наголошують, що питання безпеки є найактуальнішим під час воєнного стану. Тому освітній процес треба організовувати, зважаючи перш за все на цей фактор.

Так, у Міносвіти вважають, що на святах та масових заходах присутність батьків недоречна. У листі зазначено, що у разі повітряної тривоги усім місця в укритті не вистачить, адже воно розраховане виключно на кількість дітей і персонал закладу.

Тому, запрошуючи батьків, керівництво закладу відповідає за їхню безпеку.

Педагоги при цьому не зобов'язані робити фото та відео, адже це не входить до їхніх посадових обов'язків. А розміщувати фото та відео за участю дітей на сайті дитсадка та у соцмережах чи групах освітяни можуть лише з письмового дозволу батьків.

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Чи будуть новорічні ранки у школах