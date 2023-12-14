У Міносвіти наголосили, що під час освітнього процесу у час війни треба орієнтуватися на безпеку зокрема.

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Чи будуть новорічні ранки у школах

У міністерстві при цьому зазначили, що за створення безпечного освітнього середовища та організацію навчання зараз відповідальні органи місцевого самоврядування та очільники й засновники навчальних закладів. Освітній закон надає автономію.

Так, на місцях можуть самостійно ухвалювати рішення, які стосуються навчальних, фінансових та інших моментів.

При цьому у МОН заявили, що за організацію освітнього процесу у школі та дитсадку відповідає директор, керівник.

Рішення про проведення різдвяних/новорічних свят може ухвалювати педагогічна рада дитсадка та школи і затверджувати керівник,

– наголосили у Міносвіти.

При цьому на місцях повинні зважати на безпекову ситуацію у населеному пункті. Так, МОН радить відповідально ухвалювати рішення щодо проведення заходів.