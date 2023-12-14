У Міносвіти наголосили, що під час освітнього процесу у час війни треба орієнтуватися на безпеку зокрема.
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Чи будуть новорічні ранки у школах
У міністерстві при цьому зазначили, що за створення безпечного освітнього середовища та організацію навчання зараз відповідальні органи місцевого самоврядування та очільники й засновники навчальних закладів. Освітній закон надає автономію.
Так, на місцях можуть самостійно ухвалювати рішення, які стосуються навчальних, фінансових та інших моментів.
При цьому у МОН заявили, що за організацію освітнього процесу у школі та дитсадку відповідає директор, керівник.
Рішення про проведення різдвяних/новорічних свят може ухвалювати педагогічна рада дитсадка та школи і затверджувати керівник,
– наголосили у Міносвіти.
При цьому на місцях повинні зважати на безпекову ситуацію у населеному пункті. Так, МОН радить відповідально ухвалювати рішення щодо проведення заходів.
- Раніше ми також писали про те, коли відбудуться канікули у школах України.
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