В Минобразования отметили, что во время образовательного процесса во время войны нужно ориентироваться на безопасность в частности.

Смотрите также Школы должны выполнять языковое законодательство: Креминь обнародовал рекомендации

Будут ли новогодние утренники в школах

В министерстве отметили, что за создание безопасной образовательной среды и организацию обучения сейчас ответственные органы местного самоуправления и руководители и учредители учебных заведений. Образовательный закон предоставляет автономию.

Так, на местах могут самостоятельно принимать решения, относящиеся к учебным, финансовым и другим моментам.

При этом в МОН заявили, что за организацию образовательного процесса в школе и детском саду отвечает директор, руководитель.

Решение о проведении рождественских/новогодних праздников может принимать педагогический совет детского сада и школы и утверждать руководитель,

– отметили в Минобразования.

При этом на местах должны учитывать ситуацию с безопасностью в населенном пункте. Так, МОН советует ответственно принимать решение о проведении мероприятий.