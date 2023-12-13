Учащиеся при этом чаще используют украинский язык в интернете. Также меньше потребляют русскоязычный контент.

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Как учебные заведения должны популяризировать украинский язык

Так, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь подчеркнул, что школы должны неукоснительно выполнять языковое законодательство. И вместе с Государственной службой качества образования Украины подготовил рекомендации для школ.

Языковой омбудсмен при этом убежден, что в учебных заведениях стоит:

осовременить методики преподавания и материально-техническую базу;

обновить библиотеки;

поддерживать украиноязычную среду;

расширить сеть украиноязычных курсов;

популяризировать украинский язык через социальную рекламу;

увеличить количество часов на изучение украинского языка и литературы;

усилить контроль за соблюдением законодательства.

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Каких рекомендаций следует придерживаться

Поэтому школы и педагоги должны придерживаться следующих рекомендаций:

основатели учебных заведений должны расширить сеть курсов по изучению украинского языка, поощрять директоров лучше популяризировать украинский язык;

поддерживать инициативы по организации языковых курсов, разговорных клубов, учебных платформ.

Институты последипломного педагогического образования должны усилить подготовку учителей по украинскому языку и украинской литературе и тому подобное.

Школы при этом должны обеспечить развитие интерактивных методик преподавания и создать благоприятную языковую среду для популяризации украинского языка и во внеурочных мероприятиях. Педагоги также должны рекомендовать родителям совершенствовать свой украинский вместе с детьми и т.д.