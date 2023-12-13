Учні при цьому частіше використовують саме українську мову в інтернеті. Також менше споживають російськомовного контенту.

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Як навчальні заклади мають популяризувати українську мову

Так, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що школи мають неухильно виконувати мовне законодавство. І разом із Державною службою якості освіти України підготував рекомендації для шкіл.

Мовний омбудсмен при цьому переконаний, що у закладах освіти варто:

осучаснити методики викладання та матеріально-технічну базу;

оновити бібліотеки;

підтримувати українськомовне середовище;

розширити мережу українськомовних курсів;

популяризувати українську мову через соціальну рекламу;

збільшити кількість годин на вивчення української мови та літератури тощо;

посилити контроль за дотриманням законодавства.

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Яких рекомендацій треба дотримуватися

Тож школи та освітяни повинні дотримуватися таких рекомендацій:

засновники навчальних закладів мають розширити мережу курсів із вивчення української мови, заохочувати директорів краще популяризувати українську мову;

️підтримувати ініціативи щодо організації мовних курсів, розмовних клубів, навчальних платформ.

інститути післядипломної педагогічної освіти натомість повинні ️посилити підготовку вчителів з української мови та української літератури тощо.

Школи при цьому мають забезпечити розвиток інтерактивних методик викладання та ️створити сприятливе мовне середовище для популяризації української мови і в позаурочних заходах. Освітяни також повинні ️рекомендувати батькам вдосконалювати свою українську разом із дітьми тощо.