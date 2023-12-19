В частности, после того, как мама Екатерина Вишневская рассказала в соцсетях, что хочет попасть на праздник к дочери в садик. И добавила, что это финальный праздник ребенка в дошкольном заведении, а на предыдущие из-за карантина она не попала.

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Могут ли родители посещать детские праздники во время военного положения

Однако женщине отказало в посещении руководство садика. Директор сообщил родителям, ссылаясь на письмо МОН, что отвечает за безопасность присутствующих в учебном заведении, а в укрытии нет достаточно мест для всех желающих прийти на праздник.



Письмо МОН, в котором не рекомендуют пускать родителей на детские праздники (фото: Facebook Родители SOS)

В письме Минобразования от 21.08.2023 года отмечают, что вопрос безопасности наиболее актуален во время военного положения. Поэтому образовательный процесс нужно организовывать, учитывая прежде всего этот фактор.

Так, в Минобразования считают, что на праздниках и массовых мероприятиях присутствие родителей неуместно. В письме отмечено, что в случае воздушной тревоги всем места в укрытии не хватит, ведь оно рассчитано исключительно на количество детей и персонал заведения.

Поэтому, приглашая родителей, руководство заведения отвечает за их безопасность.

Педагоги при этом не обязаны делать фото и видео, ведь это не входит в их должностные обязанности. А размещать фото и видео с участием детей на сайте садика и в соцсетях или группах педагоги могут только с письменного разрешения родителей.

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